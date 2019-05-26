Традиционный мужской головной убор – ермолка, фото: Αναστοχασμοί

https://racurs.ua/n122387-kapitulyaciya-pered-antisemitizmom-v-izraile-shokirovany-rekomendaciey-ne-nosit-ermolku.html

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«Капитуляцией перед антисемитизмом» считает президент Израиля Реувен Ривлин недавнее заявление уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, который рекомендовал евреям из соображений безопасности не носить повсюду традиционный мужской головной убор — ермолку.

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Ривлин отметил, что такие слова его очень шокировали, сообщает издание Deutsche Welle.

Опасения относительно безопасности немецких евреев — это капитуляция антисемитизму и допущение, что евреи опять не находятся в безопасности на немецкой земле, — отмечает президент Израиля.

Ривлин подчеркнул, что немецкие власти и правоохранители несут ответственность за безопасность евреев в стране и их право на исповедание своей религии.

Мы никогда … не будем реагировать на антисемитизм с пораженчеством — и ожидаем и требуем, чтобы наши союзники действовали так же, — подчеркнул Ривлин.

Кляйн, делая свою резонансную рекомендацию, заметил, что немецкое общество «распоясалось и огрубело», что по его мнению, и стало причиной роста антисемитизма.

По данным МВД Германии, в прошлом году количество преступлений на почве антисемитизма возросло на 20% и составило 1 тыс. 799.

Отмечается, что 90% из них совершают носители праворадикальной идеологии. По словам Кляйна, часть преступлений также совершают немецкие мусульмане под влиянием просмотра арабских телеканалов, которые создают «негативный образ Израиля и евреев».

Напомним, недавно карнавал в пригороде Брюсселя привел к антисемитскому скандалу.