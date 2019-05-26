Игорь Коломойский, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n122386-kolomoyskiy-rasskazal-pochemu-bogdan-vajen-dlya-novyh-ukrainskih-vlastey.html

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Олигарх Игорь Коломойский в недавнем интервью изданию Finacial Times рассказал в чем, по его мнению, заключается важность для новых украинских властей действующего главы Администрации президента юриста Андрея Богдана, который в последние годы был личным адвокатом Коломойского.

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Коломойский отметил, что Богдан ранее был чиновником, знает, как устроен документооборот и какие документы можно подписывать, сообщает издание Lenta.ru.

Это важно для того, чтобы вы в первый же день не стали мишенью для всех метателей грязи, — отмечает Коломойский.

Олигарх также признал, что теперь и его самого будут связывать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Коломойский отмечает, что даже при отсутствии совершения ним каких-либо действий люди будут считать его «воплощением дьявола», если Зеленский не выполнит свои предвыборные обещания, или наоборот — симпатизировать, если новый президент будет успешным на свои должности.

Богдана на должность главы Администрации президента назначили 21 мая.

Петиция за его отставку, обнародованная на сайте президента, уже набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.