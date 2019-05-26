Corvus corax, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n122385-vorony-mogut-delitsya-plohim-nastroeniem-drug-s-drugom-uchenye.html

Ракурс

Вороны реагируют на эмоции других представителей своего вида.

Loading...

К такому выводу пришли ученые из Венского университета, которые провели серию соответствующих экспериментов с этими животными, сообщает издание Science Alert со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в PNAS.

Так, оказалось, что когда ворону показывают пищу, которая ему не нравится, другие вороны вблизи также становятся менее заинтересованными в своей пищи, даже если они не видят, что именно предлагалось первому ворону. То есть, они реагируют не на стимул, а на негативную эмоциональную реакцию первого ворона.

Всего в исследовании использовали восемь ворон (Corvus corax), каждый тест проводили с помощью пар. Каждый ворон участвовал в четырех экспериментах — в половине случаев с положительными условиями, в других — с отрицательными.

Сначала проводился тест на установление базового уровня настроения птиц. Им показали две коробки — одна пустую и одну с угощением из сыра внутри. Затем воронам давали третью коробку.

Если они реагировали на эту коробку с ожиданием удовлетворения, исходным показателем был оптимизм. Если они были равнодушными — так, будто коробка была пуста — базовым уровнем был пессимизм.

Во время основного эксперимента ворону-демонстратору показывали две коробки, одну с вкусным сухим угощением из собачьих кормов, а вторую с менее вкусным морковным угощением. Затем одну коробку забрали. Если корм для собак оставляли, ворон был весел и счастлив, проводя больше времени, глядя на еду и двигая головой.

Но если в коробке была морковь, птицы реагировали более прохладно. Они не тратили много времени на рассматривание пищи, вместо этого перенаправляя свое внимание на окружающую среду.

Тем временем птица-наблюдатель находилась в соседней камере. Она не могла видеть угощение, но могла видеть реакцию демонстратора на него.

Затем обе птицы снова проходили базовый тест. И если птица-демонстратор показывала разочарование в предыдущем эксперименте, птица-наблюдатель уже была гораздо менее заинтересована в приближении к третьей коробке, чем во время первого эксперимента по определению настроения.

Однако в случае, если ворон-демонстратор во время предыдущего эксперимента показывал удовольствие от предложенного угощения, это никак не влияло на поведение наблюдателя.

Таким образом, во время этих экспериментов была зафиксирована передача только негативного настроения.

Отмечается, что данные исследования свидетельствуют, что это несомненно было настроение, а не просто поведенческая мимика. Птицы-наблюдатели уловили разочарован поведением демонстрантов и впоследствии были более пессимистичными, но они не демонстрировали такого же поведения.

Напомним, ученые установили, что в наши дни в Европе происходит формирование двух видов ворон.