Взрывных устройств не обнаружено, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n122384-v-harkove-zaminirovali-jiloy-dom-180-chelovek-evakuirovali-foto.html

Ракурс

Сегодня около 13.22 харьковские правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании жилого дома, расположенного в переулке Лизы Чайкиной.

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В результате из дома были эвакуированы 180 человек, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители, прибывшие на место инцидента, в частности специалисты взрывотехнического управления и кинологи, осмотрели в целом 600 кв. м помещений и 800 кв. м прилегающей территории.

Взрывных устройств или других опасных веществ не обнаружено.

Сейчас решается вопрос о внесении соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Напомним, осенью 2018 года столичные полицейские получили сообщение о заминировании железнодорожного поезда «Киев — Мариуполь». В результате правоохранителям, которые прибыли по вызову, пришлось эвакуировать более 700 человек.

После проверки поезда и прилегающей территории вокзала взрывотехниками и кинологами опасных предметов или веществ обнаружено не было.