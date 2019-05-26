Вибухових пристроїв не виявлено, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n122384-u-harkovi-zaminuvaly-jytlovyy-budynok-180-ludey-evakuuvaly-foto.html

Ракурс

Сьогодні близько 13.22 харківські правоохоронці отримали анонімне повідомлення про нібито замінування житлового будинку, розташованого в провулку Лізи Чайкіної.

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В результаті з будинку було евакуйовано 180 осіб, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці, котрі прибули на місце інциденту, зокрема спеціалісти вибухотехнічного управління та кінологи, оглянули загалом 600 кв. м приміщень та 800 кв. м прилеглої території.

Вибухових пристроїв чи інших небезпечних речовин не виявлено.

Наразі вирішується питання про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Нагадаємо, восени 2018 року столичні поліцейські отримали повідомлення про нібито замінування залізничного потяга «Київ — Маріуполь». В результаті правоохоронцям, котрі прибули за викликом, довелося евакуювати понад 700 осіб.

Після перевірки поїзда та прилеглої території вокзалу вибухотехніками та кінологами небезпечних предметів чи речовин виявлено не було.