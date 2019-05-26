Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибухових пристроїв не виявлено, фото: Національна поліція

У Харкові «замінували» житловий будинок, 180 людей евакуювали (ФОТО)

26 тра 2019, 17:16
999

Сьогодні близько 13.22 харківські правоохоронці отримали анонімне повідомлення про нібито замінування житлового будинку, розташованого в провулку Лізи Чайкіної.

Loading...

В результаті з будинку було евакуйовано 180 осіб, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці, котрі прибули на місце інциденту, зокрема спеціалісти вибухотехнічного управління та кінологи, оглянули загалом 600 кв. м приміщень та 800 кв. м прилеглої території.

Вибухових пристроїв чи інших небезпечних речовин не виявлено.

Наразі вирішується питання про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

У Харкові «замінували» житловий будинок, фото: Національна поліція

Нагадаємо, восени 2018 року столичні поліцейські отримали повідомлення про нібито замінування залізничного потяга «Київ — Маріуполь». В результаті правоохоронцям, котрі прибули за викликом, довелося евакуювати понад 700 осіб.

Після перевірки поїзда та прилеглої території вокзалу вибухотехніками та кінологами небезпечних предметів чи речовин виявлено не було.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Коломойський розповів, чому Богдан важливий для нової української влади

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що новій українській владі знадобиться досвід голови Адміністрації Президента Андрія Богдана, котрий раніше був чиновником і знає, як влаштований документообіг

Новини України
18:37

Арешт учасників пікету в Рівному: Зеленський закликає поліцію не карати протестувальників

Президент України закликає поліцію не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо ті не порушують законів. Так він відреагував на резонансну новину про затримання в Рівному учасників акції за його відставку

Новини України
16:50

Росія не визнаватиме рішення трибуналу ООН щодо українських моряків — депутат Держдуми

Росія не визнаватиме рішення трибуналу ООН, який зобов’язав РФ звільнити три українських судна та їхні екіпажі. Такими є коментарі депутатів російського парламенту та урядовців

Світові новини
10:07
Новини партнерів
Загрузка...