Corvus corax, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n122385-vorony-mojut-dilytysya-poganym-nastroiem-odna-z-odnou-ucheni.html

Ракурс

Ворони реагують на емоції інших представників свого виду.

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Такого висновку дійшли вчені з Віденського університету, котрі провели серію відповідних експериментів з цими тваринами, повідомляє видання Science Alert з посиланням на результати дослідження, опубліковані в PNAS.

Так, виявилося, що коли воронові показують їжу, котра йому не подобається, інші ворони поблизу також стають менш зацікавленими у своїй їжі, навіть якщо вони не бачать, що саме пропонувалося першому ворону. Тобто, вони реагують не на стимул, а на негативну емоційну реакцію першого ворона.

Загалом у дослідженні використовували вісім ворон (Corvus corax), кожен тест проводили за допомогою пар. Кожен ворон брав участь у чотирьох експериментах — в половині випадків з позитивними умовами, в інших — з негативними.

Спочатку відбувався тест на встановлення базового рівня настрою птахів. Їм показали дві коробки — одну порожню і одну з частуванням з сиру всередині. Потім воронам давали третю коробку.

Якщо вони реагували на цю коробку з очікуванням задоволення, вихідним показником був оптимізм. Якщо вони були байдужими — так, ніби коробка була порожня — базовим рівнем був песимізм.

Під час основного експерименту ворону-демонстратору показували дві коробки, одну з смачним сухим частуванням з собачих кормів, а іншу з менш смачним морквяним частуванням. Потім одну коробку забрали. Якщо корм для собак залишали, ворон був веселий і щасливий, проводячи більше часу, дивлячись на їжу і рухаючи головою.

Але якщо в коробці була морква, птахи реагували більш прохолодно. Вони не витрачали багато часу на розглядування їжі, натомість перенаправляючи свою увагу на навколишнє середовище.

Тим часом птах-спостерігач перебував у сусідній камері. Він не міг бачити частування, але міг бачити реакцію демонстратора на нього.

Потім обоє птахів знову проходили базовий тест. І якщо птах-демонстратор показував розчарування в попередньому експерименті, птах-спостерігач вже був набагато менш зацікавлений у наближенні до третьої коробки, ніж під час першого експерименту щодо визначення настрою.

Однак у випадку, якщо ворон-демонстратор під час попереднього експерименту показував задоволення від запропонованого частування, це ніяк не впливало на поведінку спостерігача.

Таким чином, під час цих експериментів було зафіксовано передавання лише негативного настрою.

Зазначається, що дані дослідження свідчать, що це безперечно був настрій, а не просто поведінкова міміка. Птахи-спостерігачі вловили розчаровану поведінку демонстрантів і згодом були більш песимістичними, але вони не демонстрували такої ж поведінки.

Нагадаємо, вчені встановили, що в наші дні в Європі відбувається формування двох видів ворон.