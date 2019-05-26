Ігор Коломойський, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n122386-kolomoyskyy-rozpoviv-chomu-bogdan-vajlyvyy-dlya-novoyi-ukrayinskoyi-vlady.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський в нещодавньому інтерв’ю виданню Finacial Times розповів у чому, на його думку, полягає важливість для нової української влади чинного голови Адміністрації президента юриста Андрія Богдана, котрий в останні роки був особистим адвокатом Коломойського.

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Коломойський зазначив, що Богдан раніше був чиновником, знає, як влаштований документообіг і які документи можна підписувати, повідомляє видання Lenta.ru.

Це важливо для того, щоб ви в перший же день не стали мішенню для всіх метальників бруду, — наголошує Коломойський.

Олігарх також визнав, що тепер і його самого будуть пов’язувати з новим президентом України Володимиром Зеленським.

Коломойський зазначає, що навіть за відсутності вчинення ним будь-яких дій люди вважатимуть його «втіленням диявола», якщо Зеленський не виконає свої передвиборчі обіцянки, або навпаки — симпатизуватимуть, якщо новий президент буде успішним на свої посаді.

Богдана на посаду очільника Адміністрації президента призначили 21 травня.

Петиція за його відставку, оприлюднена на сайті президента, вже набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.