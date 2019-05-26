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Традиційний чоловічий головний убір – кіпа, фото: Αναστοχασμοί

«Капітуляція перед антисемітизмом»: в Ізраїлі шоковані рекомендацією не носити кіпу в Німеччині

26 тра 2019, 19:29
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«Капітуляцією перед антисемітизмом» вважає президент Ізраїлю Реувен Рівлін нещодавню заяву уповноваженого уряду ФРН по боротьбі з антисемітизмом Фелікса Кляйна, котрий рекомендував євреям з міркувань безпеки не носити повсюди традиційний чоловічий головний убір — кіпу.

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Рівлін зазначив, що такі слова його дуже шокували, повідомляє видання Deutsche Welle.

Побоювання щодо безпеки німецьких євреїв — це капітуляція антисемітизму і допущення, що євреї знову не перебувають в безпеці на німецькій землі, — наголошує президент Ізраїлю.

Рівлін наголосив, що німецька влада та правоохоронці несуть відповідальність за безпеку євреїв у країні та їхнє право на сповідування своєї релігії.

Ми ніколи … не реагуватимемо на антисемітизм з пораженством — і очікуємо та вимагаємо, щоб наші союзники діяли так само, — наголосив Рівлін.

Кляйн, роблячи свою резонансну рекомендацію, зауважив, що німецьке суспільство «розперезалися і огрубіло», що на його думку, й стало причиною росту антисемітизму.

За даними МВС Німеччини, минулого року кількість злочинів на ґрунті антисемітизму зросла на 20% і склала 1 тис. 799.

Зазначається, що 90% з них скоюють носії праворадикальної ідеології. За словами Кляйна, частину злочинів також скоюють німецькі мусульмани під впливом перегляду арабських телеканалів, котрі створюють «негативний образ Ізраїлю та євреїв».

Нагадаємо, нещодавно карнавал у передмісті Брюсселя призвів до антисемітського скандалу.


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