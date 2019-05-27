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Владимир Кличко, фото: ТСН
Кличко рассказал, когда восстановят поврежденный «стеклянный» мост (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n122402-klichko-rasskazal-kogda-vosstanovyat-povrejdennyy-steklyannyy-most-video.htmlРакурс
Мэр Киева Виталий Кличко вместе со специалистами осмотрел повреждения стекла на пешеходном мосту между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой.
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По словам Кличко, предварительный осмотр показал, что вандалы повредили только защитное стекло-пленку на двух участках, многослойное закаленное стекло — основной элемент конструкции — не пострадало. Об этом сообщает пресс-служба политика.
Кличко заверил, что мост отремонтируют в течение суток.
Эксперты, которые вместе с ним осматривали мост, утверждают, что повреждения были нанесены умышленно.
По словам Кличко, в дополнение к видеокамерам, установленным на мосту, под мостом также разместят средства видеонаблюдения.
Больно, когда хорошие объекты страдают от «развлечений» тех, кто не любит наш город, — подчеркнул мэр Киева.
Поэтому Кличко призвал жителей столицы совместно бороться с вандализмом и сообщать об известных им случаях.
Ведь все хорошие объекты мы создаем для жителей Киева, для красоты и комфорта нашего города, — отмечает Кличко.
Напомним, по одной из версий, повреждения стеклянным конструкциям нанесли хулиганы, которые стреляли по ним из нарезного оружия.
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