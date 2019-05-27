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Ракурс
Владимир Кличко, фото: ТСН

Кличко рассказал, когда восстановят поврежденный «стеклянный» мост (ФОТО, ВИДЕО)

27 мая 2019, 11:21
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Мэр Киева Виталий Кличко вместе со специалистами осмотрел повреждения стекла на пешеходном мосту между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой.

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По словам Кличко, предварительный осмотр показал, что вандалы повредили только защитное стекло-пленку на двух участках, многослойное закаленное стекло — основной элемент конструкции — не пострадало. Об этом сообщает пресс-служба политика.

Кличко заверил, что мост отремонтируют в течение суток.

Эксперты, которые вместе с ним осматривали мост, утверждают, что повреждения были нанесены умышленно.

По словам Кличко, в дополнение к видеокамерам, установленным на мосту, под мостом также разместят средства видеонаблюдения.

Больно, когда хорошие объекты страдают от «развлечений» тех, кто не любит наш город, — подчеркнул мэр Киева.

Поэтому Кличко призвал жителей столицы совместно бороться с вандализмом и сообщать об известных им случаях.

Ведь все хорошие объекты мы создаем для жителей Киева, для красоты и комфорта нашего города, — отмечает Кличко.

Виталий Кличко, фото: kiev.klichko.org

В Киеве повредили новооткрытый «стеклянный» мост, фото: kiev.klichko.org

В Киеве повредили новооткрытый «стеклянный» мост, фото: kiev.klichko.org

В Киеве повредили новооткрытый «стеклянный» мост, фото: kiev.klichko.org

В Киеве повредили новооткрытый «стеклянный» мост, фото: kiev.klichko.org

Напомним, по одной из версий, повреждения стеклянным конструкциям нанесли хулиганы, которые стреляли по ним из нарезного оружия.

Источник: Ракурс


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