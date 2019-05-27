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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 28 травня: синоптики обіцяють спеку та дощі з грозами в західних областях (КАРТА)

27 тра 2019, 15:37
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Погода в Україні дощова очікується 28 травня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

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Вітер очікується південний, 7−12 м/с. Температура вночі 13−17° тепла, у східних областях — 10−14° вище нуля. Вдень прогнозують 19−28° тепла. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 28 травня прогнозується хмарна та сонячна. Температура вночі 15−17° тепла, вдень 26−28° тепла.

У Львові найближчої доби йтиме дощ. Вночі температура повітря 12−14° тепла, вдень 24−26° тепла.

В Одесі у вівторок буде тепла погода, дощів не прогнозують. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 24−26°.

У Дніпрі завтра Гідрометцентр обіцяє хмарність з проясненнями. Вночі стовпчики термометрів покажуть 15−17° вище нуля, вдень очікується 26−28° тепла.

У Харкові у вівторок синоптики істотних опадів не обіцяють. Температура вночі 12−14° тепла, вдень 26−28° тепла за Цельсієм.

У Карпатах 28 травня протягом дня йтиме дощ, тож варто подумати про парасольки. Температура повітря вночі 12−15° тепла, вдень 24−27° вище нуля.

Погода в Україні 28 травня. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 28 травня буде відносно спокійна. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка у Києві. Скріншот: gismeteo

Нагадаємо, 27 травня синоптики обіцяли короткочасні дощі та грози у західних, північних та центральних областях. На решті території країни без істотних опадів.

Джерело: Ракурс


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