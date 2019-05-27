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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 28 мая: синоптики обещают жару и дожди с грозами в западных областях (КАРТА)

27 мая 2019, 15:37
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Погода в Украине 28 мая ожидается дождливая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

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Ветер ожидается южный, 7−12 м/с. Температура ночью 13−17° тепла, в восточных областях — 10−14° выше нуля. Днем прогнозируют 19−28° тепла. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 28 мая прогнозируется облачная и солнечная. Температура ночью 15−17° тепла, днем 26−28° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки будет идти дождь. Ночью температура воздуха 12−14° тепла, днем 24−26° тепла.

В Одессе во вторник будет теплая погода, дождей не прогнозируют. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, днем воздух прогреется до плюс 24−26°.

В Днепре завтра Гидрометцентр обещает облачность с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут 15−17° выше нуля, днем ожидается 26−28° тепла.

В Харькове во вторник синоптики осадков не обещают. Температура ночью 12−14° тепла, днем 26−28° тепла по Цельсию.

В Карпатах 28 мая в течение дня будет идти дождь, поэтому стоит подумать о зонтиках. Температура воздуха ночью 12−15° тепла, днем 24−27° выше нуля.

Погода в Украине 28 мая. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 28 мая будет относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве. Скриншот: gismeteo

Напомним, 27 мая синоптики обещали кратковременные дожди и грозы в западных, северных и центральных областях. На остальной территории страны без существенных осадков.

Источник: Ракурс


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