Российский паспорт, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n122420-u-boevikov-prinuditelno-sobiraut-sredstva-na-poluchenie-rossiyskih-pasportov-minoborony-video.html

Ракурс

Командиры оккупационных войск на Донбассе принудительно собирают средства со своих подчиненных для ускорения получения паспортов страны агрессора.

Loading...

Соответствующий приказ они получили от командования оккупантов. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил спикер Минобороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные разведки.

В Минобороны отмечают, что получение российских паспортов по ускоренной процедуре стоит гораздо больше, чем оплата их официального оформления.

Отмечается, что оккупанты активизировали процесс получения паспортов представителями так называемой «первоочередной категории» жителей оккупированных территорий Донбасса.

К этой категории относятся представители оккупационных администраций, учреждений и силовики, в том числе и боевики из так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ.

В Минобороны также фиксируют распространение среди жителей оккупированных территорий опасений, что в случае обострения ситуации на Донбассе большинство лиц, которые получат российские паспорта, дезертируют на территорию РФ.

Напомним, указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства для жителей ОРДЛО президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля.