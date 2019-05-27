Російський паспорт, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Командири окупаційних військ на Донбасі примусово збирають кошти зі своїх підлеглих для прискорення отримання паспортів країни агресора.

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Відповідний наказ вони отримали від командування окупантів. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив речник Міноборони України полковник Максим Праута з посиланням на дані розвідки.

У Міноборони наголошують, що отримання російських паспортів за прискореною процедурою коштує значно більше, ніж оплата їх офіційного оформлення.

Наголошується, що окупанти загалом активізували процес отримання паспортів представниками так званої «першочергової категорії» жителів окупованих територій Донбасу.

До цієї категорії належать представники окупаційних адміністрацій, установ та силовики, зокрема й бойовики з так званих 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ.

У Міноборони також фіксують поширення серед жителів окупованих територій побоювань, що у випадку загострення ситуації на Донбасі більшість осіб, котрі отримають російські паспорти, дезертують на територію РФ.

Нагадаємо, указ про запровадження спрощеної процедури отримання російського громадянства для жителів ОРДЛО президент РФ Володимир Путін підписав 24 квітня.