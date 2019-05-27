«Самопоміч» профінансували семеро осіб, більшість коштів витратили на виборчу кампанію Садового, фото — "РБК Україна"

https://racurs.ua/ua/n122419-donory-samopomochi-partiu-profinansuvaly-semero-osib-bilshist-koshtiv-vytratyly-na-vyborchu.html

Ракурс

Протягом перших трьох місяців 2019 року партія «Самопоміч» зібрала від приватних осіб 15 млн грн, з них 9,8 млн — від фізичних осіб та 5,7 млн — від юридичних. Донорами «Самопомочі» були понад 400 осіб, але по суті політсилу профінансували семеро людей, які перерахували їй понад 1 млн грн кожен.

Loading...

Якщо раніше партія «Самопоміч» фінансувалася переважно з державного бюджету, то у 2019 році внески від фізосіб та бізнесу сягнули 36% загальних надходжень на партійні рахунки, повідомляє рух «Чесно» з посиланням на фінансовий звіт партії на сайті НАЗК.

У першому кварталі фізособи переказали «Самопомочі» 9,8 млн грн. Найбільшими спонсорами партії стали:

Михайло Парапан, юрист і співзасновник гастрономічного видання PostEat.ua — 1,3 млн грн Аліна Муравицька та Світлана Гресь, підприємці з Києва — 1,1 млн і 1,6 млн грн Богдан Станіславський, директор ТОВ «Станіславський» — 1 млн грн Любов Станіславська — 1,5 млн грн Ігор Дідик, підприємець із Коломийського району — 1 млн грн Ілона Крикунова із Антрацитівського району Луганської області — 1,1 млн грн

Інші внески значно менші: вони варіюються від 50 до 1 тис. грн. Робили їх мешканці різних регіонів України.

Від юридичних осіб найбільше надійшло від компанії з Броварів. ТОВ «Будконцепт» перерахувала партії Садового 3,3 млн грн.

Дві третини суми приватних внесків (10,3 млн грн) «Самопоміч» переказала на рахунок виборчого фонду Андрія Садового. Крім того, у січні-березні партія отримала 32,2 млн грн з державного бюджету.

Найбільше «Самопоміч» витратила на видавничу діяльність (7,8 млн) та заробітну плату (7,5 млн). Загальний бюджет партії становить приблизно 47 млн грн, а виборчий фонд кандидата Садового — 43,4 млн грн.

Нагадаємо, що 1 березня 2019 року Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь кандидата Анатолія Гриценка. У підсумку Гриценко посів п’яте місце, за нього проголосували 1,3 млн виборців. «Самопоміч» підтримала дострокові вибори до парламенту, які оголосив президент Зеленський.