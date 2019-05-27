«Самопомощь» профинансировали семь человек, большинство средств потратили на избирательную кампанию Садового, фото — "РБК Украина"

https://racurs.ua/n122419-donory-samopomoschi-partiu-profinansirovali-sem-chelovek-bolshinstvo-sredstv-potratili.html

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В течение первых трех месяцев 2019 года партия «Самопомощь» собрала от частных лиц 15 млн грн, из них 9,8 млн — от физических лиц и 5,7 млн — от юридических. Донорами партии стали более 400 человек, но по сути политсилу профинансировали семь человек, каждый из которых перечислил ей более 1 млн грн.

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Если раньше партия «Самопомощь» финансировалась преимущественно из государственного бюджета, то в 2019 году взносы от физических лиц и бизнеса достигли 36% общих поступлений на партийные счета, сообщает движение «Честно» со ссылкой на финансовый отчет партии на сайте НАПК.

В первом квартале физлица перевели «Самопомощи» 9,8 млн грн. Крупнейшими спонсорами партии стали:

Михаил Парапан, юрист и соучредитель гастрономического издания PostEat.ua — 1,3 млн грн Алина Муравицкая и Светлана Гресь, предприниматели из Киева — 1,1 млн и 1,6 млн грн Богдан Станиславский, директор ООО «Станиславский» — 1 млн грн Любовь Станиславская — 1,5 млн грн Игорь Дидык, предприниматель из Коломыйского района — 1 млн грн Илона Крикунова из Антрацитовского района Луганской области — 1,1 млн грн

Другие взносы значительно меньше: они варьируются от 50 до 1 тыс. грн. Делали их жители разных регионов Украины.

Две трети суммы частных взносов (10,3 млн грн) «Самопомощь» перечислила на счет избирательного фонда Андрея Садового. Кроме того, в январе-марте партия получила 32,2 млн грн из государственного бюджета.

Больше всего «Самопомощь» потратила на издательскую деятельность (7,8 млн) и заработную плату (7,5 млн). Общий бюджет партии составляет примерно 47 млн ​​грн, а избирательный фонд кандидата Садового — 43,4 млн грн.

Напомним, что 1 марта 2019 года Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу кандидата Анатолия Гриценко. В итоге Гриценко занял пятое место, за него проголосовали 1,3 млн избирателей.