«Мост Кличко»: во время замены разбитого стекла треснула еще одна пленка, фото — Ракурс

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На пешеходном мосту между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой в ​​Киеве случился еще один инцидент: во время замены разбитой стеклянной пленки треснула другая.

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Об этом сообщили во время трансляции ТСН с места происшествия.

Вблизи места повреждения в тот момент было много очевидцев, этот факт заметила и муниципальная охрана.

Коммунальные работники заверили, что беспокоиться о безопасности объекта не стоит, поскольку треснула только защитная пленка, а под ней находится толстый слой закаленного прочного стекла, по которому могут ездить автомобили. Кусок стекла, на котором треснула пленка, выдерживает примерно две тонны.

Сейчас ремонтники демонтировали две стеклянные пленки, поврежденные вчера, и ожидают новые. Напомним, что неизвестные 26 мая разбили две секции стеклянной защитной пленки на новом мосту с прозрачным полом.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что мост отремонтируют в течение суток. Эксперты утверждают, что повреждения были нанесены умышленно. Кличко пообещал в дополнение к видеокамерам, установленным на мосту, установить их и под сооружением. По одной из версий, повреждения стеклянным конструкциям нанесли хулиганы, которые стреляли по ним из оружия.