Лувр закрили через страйк співробітників, викликаний надмірним напливом туристів

Лувр, фото: «Тонкости туризма»

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Музей паризького Лувру закрили через страйк співробітників, викликаний надмірним напливом туристів.

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Музей буде закритий протягом всього сьогоднішнього дня. Про це повідомляє видання France 24.

У страйку беруть участь співробітники музею, а також охоронці.

У заяві місцевої профспілки вказано, що з 2009 року кількість туристів, які відвідують музей, зросла на 20%, в той час як кількість співробітників, навпаки, зменшилася. Так, торік Лувр встановив рекорд за кількістю відвідувачів. Тоді його за рік вперше відвідали понад 10 млн осіб.

Зазначається, що співробітники установи скаржаться на «безпрецедентне погіршення умов праці».

Повідомляється, що близько 150 співробітників Лувру зібралися біля будівлі Міністерства культури Франції в Парижі, де проводять акцію протесту проти «дефіциту персоналу».

У Луврі повідомляють, що повернуть всім відвідувачам гроші за квитки, якими вони не змогли скористатися через страйк.

Відзначається, що Лувр особливо завантажений по понеділках, оскільки залишається одним з небагатьох музеїв, відкритих у цей день в Парижі.

Нагадаємо, нещодавно з постраждалого від пожежі Собору Паризької Богоматері евакуювали в Лувр вцілілі картини.