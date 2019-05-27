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ЗСУ випробували крилату ракету «Нептун», здатну обійти протиповітряну оборону ворога, фото — Укроборонпром

ЗСУ випробували ракету «Нептун», здатну обійти протиповітряну оборону ворога (ВІДЕО)

27 тра 2019, 16:37
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На полігоні в Одеській області Збройні сили України випробували ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун». Під час вогневих випробувань перевірялась робота цілої низки нововведень у конструкції ракети.

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Модернізований «Нептун» отримав нову головку самонаведення, яка дозволяє краще захоплювати ціль під час маневрування, новий стартовий двигун, крила більшої площі, повідомили 27 травня в «Укроборонпромі».

В ракеті замінили й частину електронних та цифрових систем. Зокрема, новий радіовисотомір дозволяє зменшити висоту польоту Р-360. Ракета може летіти у лічених метрах над поверхнею, що зменшує час для її виявлення, ідентифікації та перехоплення противником.

До складу ракетного комплексу «Нептун» входять універсальна самохідна пускова установка, транспортна машина для перевезення ракет, транспортно-заряджаюча машина та командно-штабний модуль, які застосовують і в модернізованій реактивної системи «Вільха».

«Ракурс» нещодавно повідомляв про успішні випробування ракет «Вільха-М» та «Вільха-Р». Міноборони планує провести державні випробування нової зброї із серпня по жовтень цього року, щоб уже в 2019 році поставити «Вільху» на озброєння ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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