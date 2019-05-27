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Під час бунту в одеській колонії, фото: Національна поліція

Бунт в одеській колонії стався за наказом «злодіїв у законі» — Аброськін (ВІДЕО)

27 тра 2019, 16:41
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Бунт у Південній виправній колонії № 51 в Одесі стався за наказом «злодіїв у законі».

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Про це сьогодні заявив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін, повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

За словами Аброськіна, засуджені здійснили спробу захоплення адміністративної будівлі колонії, а також вчинили підпал. Їхньою метою, зазначає правоохоронець, була дестабілізація ситуації.

Зазначається, що за цим інцидентом до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено відомості за ст. 392 Кримінального кодексу (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, за інформацією українського омбудсмена Людмили Денісової, під час бунту засуджені захопили шістьох заручників — трьох медпрацівників та трьох охоронців колонії.

Джерело: Ракурс


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