Назначение Богдана обжаловали в Верховном суде, фото — Укринформ

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В Кассационном административном суде в составе Верховного суда обжаловано назначение главы Администрации президента Украины Андрея Богдана.

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В суд поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины от 21 мая № 304/2019 «О назначении А. Богдана главой Администрации Президента Украины», сообщает пресс-служба Верховного суда.

Заявления подали в канцелярию Верховного суда 24 мая общественная организация «Общественный люстрационный комитет» и физическое лицо. Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19.

Согласно процедуре, в течение пяти дней со дня подачи исков будут вынесены решения о следующих процессуальных действиях.

Напомним, что на сайте президента Украины 23 мая зарегистрировали петицию об отставке Богдана. Авторы обращения считают, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента Украины на основании Закона Украины «Об очищении власти».