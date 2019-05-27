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Назначение Богдана обжаловали в Верховном суде, фото — Укринформ

Назначение Богдана обжаловали в Верховном суде

27 мая 2019, 17:17
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В Кассационном административном суде в составе Верховного суда обжаловано назначение главы Администрации президента Украины Андрея Богдана.

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В суд поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины от 21 мая № 304/2019 «О назначении А. Богдана главой Администрации Президента Украины», сообщает пресс-служба Верховного суда.

Заявления подали в канцелярию Верховного суда 24 мая общественная организация «Общественный люстрационный комитет» и физическое лицо. Дела зарегистрированы по номерам 9901/283/19 и 9901/284/19.

Согласно процедуре, в течение пяти дней со дня подачи исков будут вынесены решения о следующих процессуальных действиях.

Напомним, что на сайте президента Украины 23 мая зарегистрировали петицию об отставке Богдана. Авторы обращения считают, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента Украины на основании Закона Украины «Об очищении власти».

В 2010 году и 2013−2014 годах Богдан работал в должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики. Распоряжением правительства 5 марта 2014 года его уволили по собственному желанию. В петиции напоминается — в ч. 3 ст. 1 Закона Украины «Об очищении власти» указывается, что в течение 10 лет (до 16.10.2024 года) должности не могут занимать лица, в отношении которых осуществляется очистка власти (люстрация), или лица, не прошедшие люстрационную проверку.

Источник: Ракурс


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