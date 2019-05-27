Арешт головреда РІА «Новости Украина» Вишинського Верховний суд визнав законним

Кирило Вишинський, фото: «Експрес»

https://racurs.ua/ua/n122431-aresht-golovreda-ria-novosty-ukrayna-vyshynskogo-verhovnyy-sud-vyznav-zakonnym.html

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Об'єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду під час свого сьогоднішнього засідання не задовольнила касаційну скаргу щодо затримання головного редактора видання РІА «Новости-Украина» Кирила Вишинського.

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Скарга захисту Вишинського стосувалася ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 28 травня 2018 року, котрий відмовив у відкритті провадження за скаргою на затримання головреда РІА «Новости-Украина», та ухвали Апеляційного суду Херсонської області від 5 червня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження. Про це повідомляє портал «Судова влада України».

Зазначається, що повністю текст судового вироку буде проголошений 3 червня.

Вишенського затримали в Києві 15 травня 2018 року, після того як правоохоронці отримали докази, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі РІА «Новости-Украина», містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

Вишинського підозрюють у держзраді. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Нагадаємо, торік генпрокурор Юрій Луценко заявив про початок активної фази зі знешкодження антиукраїнської діяльності російської медіаструктури, члени котрої, будучи громадянами України, також отримали і російське громадянство.