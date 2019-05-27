Українським морякам продовжили термін утримання під вартою. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n122430-ukrayinskym-moryakam-prodovjyly-termin-utrymannya-pid-vartou.html

Ракурс

У Росії прийняли рішення щодо продовження терміну утримання військовополоненим українським морякам.

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Згідно з рішенням Московського міського суду, постанови Лефортовського райсуду залишаться без зміни. Про це повідомив захисник моряків Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

Суд розглянув апеляційні скарги, однак відхилив їх всі. У зв’язку з цим 24 військовополонених українця залишаться під вартою до кінця липня.

Зазначимо, що Міжнародний морський трибунал Організації Об'єднаних Націй чекає звіт від влади Росії щодо виконання вимог. Російська сторона повинна звільнити українських моряків і три кораблі, а також підготувати документи для трибуналу до 25 червня поточного року.

Росія вже заявила, що не визнає рішення морського трибуналу і не буде звільняти військовополонених моряків.

Як відомо, в листопаді минулого року в Керченській протоці Росія захопила українських моряків і три судна. З тих пір вони є військовополоненими в російському СІЗО.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Міжнародний морський трибунал прийняв сторону України в справі про звільнення українських моряків. Колегія суддів наголосила, що заява Росії про провокації і таємне проникнення українців не відповідає дійсності.