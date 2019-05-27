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Ракурс
Украинским морякам продлили срок содержания под стражей. Фото: NewsOne

Украинским морякам продлили срок содержания под стражей

27 мая 2019, 17:51
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В России приняли решение по продлению срока содержания военнопленным украинским морякам.

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Согласно решению Московского городского суда, постановления Лефортовского райсуда останутся без изменения. Об этом сообщил защитник моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Суд рассмотрел апелляционные жалобы, однако отклонил их все. В связи с этим 24 военнопленных украинца останутся под стражей до конца июля.

Отметим, что Международный морской трибунал Организации Объединенных Наций ждет отчет от властей России касательно выполнения требований. Российская сторона должна освободить украинских моряков и три судна, а также подготовить документы для трибунала до 25 июня текущего года.

Полозов о решении суда. Фото: Fcebook

Россия уже заявила, что не признает решение морского трибунала и не будет освобождать военнопленных моряков.

Как известно, в ноябре прошлого года в Керченском проливе Россия захватила украинских моряков и три судна. С тех пор они являются военнопленными и содержатся в российском СИЗО.

Как ранее сообщал «Ракурс», Международный морской трибунал принял сторону Украины в деле об освобождении украинских моряков. Коллегия судей подчеркнула, что заявление России о провокации и тайном внедрении украинцев не соответствует действительности.

Источник: Ракурс


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