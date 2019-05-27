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Эмоциональное выгорание является следствием хронического стресса на рабочем месте, фото: BetaNews
Эмоциональное выгорание признано болезнью — ВОЗhttps://racurs.ua/n122429-emocionalnoe-vygoranie-priznano-boleznu-voz.htmlРакурс
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эмоциональное выгорание болезнью.
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Соответствующие сведения внесены в Международную классификацию болезней (ICD), которая широко используется как эталон для диагностики и медицинского страхования, сообщает агентство AFP.
Отмечается, что это решение ВОЗ может положить конец многолетней дискуссии среди экспертов относительно того, как определить выгорание, и стоит ли его считать медицинским состоянием.
ВОЗ определяет выгорание как «синдром, являвшийся следствием хронического стресса на рабочем месте, который не был преодолен».
В организации отмечают, что этот синдром характеризуется тремя признаками:
- ощущение энергетического истощения;
- повышенная психическая удаленность от работы, чувство негативизма или цинизма, связанного с работой;
- снижение профессиональной эффективности.
Выгорание относится именно к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания ситуаций в других сферах жизни, — отмечается в ICD.
Напомним, в январе ВОЗ назвала самые большие угрозы для здоровья человечества.
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