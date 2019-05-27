Эмоциональное выгорание является следствием хронического стресса на рабочем месте, фото: BetaNews

https://racurs.ua/n122429-emocionalnoe-vygoranie-priznano-boleznu-voz.html

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эмоциональное выгорание болезнью.

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Соответствующие сведения внесены в Международную классификацию болезней (ICD), которая широко используется как эталон для диагностики и медицинского страхования, сообщает агентство AFP.

Отмечается, что это решение ВОЗ может положить конец многолетней дискуссии среди экспертов относительно того, как определить выгорание, и стоит ли его считать медицинским состоянием.

ВОЗ определяет выгорание как «синдром, являвшийся следствием хронического стресса на рабочем месте, который не был преодолен».

В организации отмечают, что этот синдром характеризуется тремя признаками:

ощущение энергетического истощения; повышенная психическая удаленность от работы, чувство негативизма или цинизма, связанного с работой; снижение профессиональной эффективности.

Выгорание относится именно к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания ситуаций в других сферах жизни, — отмечается в ICD.

Напомним, в январе ВОЗ назвала самые большие угрозы для здоровья человечества.