Емоційне вигорання є наслідком хронічного стресу на робочому місці, фото: BetaNews

https://racurs.ua/ua/n122429-emociyne-vygorannya-vyznane-hvorobou-vooz.html

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Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) визнала емоційне вигорання хворобою.

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Відповідні відомості внесено до Міжнародної класифікації хвороб (ICD), яка широко використовується як еталон для діагностики та медичного страхування, повідомляє агентство AFP.

Зазначається, що це рішення ВООЗ може покласти край багаторічній дискусії серед експертів щодо того, як визначити вигорання, і чи варто його вважати медичним станом.

ВООЗ визначає вигорання як «синдром, що є наслідком хронічного стресу на робочому місці, який не був подоланий».

В організації зазначають, що цей синдром характеризується трьома ознаками:

відчуття енергетичного виснаження; підвищена психічна віддаленість від роботи, почуття негативізму або цинізму, пов’язаного з роботою; зниження професійної ефективності.

Вигоряння відноситься саме до явищ в професійному контексті і не повинне застосовуватися для опису ситуацій в інших сферах життя, — наголошується в ICD.

Нагадаємо, у січні ВООЗ назвала найбільші загрози для здоров’я людства.