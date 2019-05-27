Арест главреда РИА «Новости Украина» Вышинского Верховный суд признал законным

Кирилл Вышинский, фото: «Експрес»

https://racurs.ua/n122431-arest-glavreda-ria-novosti-ukraina-vyshinskogo-verhovnyy-sud-priznal-zakonnym.html

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Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда во время своего сегодняшнего заседания не удовлетворила кассационную жалобу относительно задержания главного редактора издания РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

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Жалоба защиты Вышинского касалась решения следственного судьи Херсонского городского суда Херсонской области от 28 мая 2018 года, который отказал в открытии производства по жалобе на задержание главреда РИА «Новости-Украина», и постановления Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 года об отказе в открытии апелляционного производства. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Отмечается, что полностью текст судебного приговора будет обнародован 3 июня.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года, после того как правоохранители получили доказательства, что информация, размещенная на интернет-ресурсе РИА «Новости-Украина», содержит призывы, направленные на нанесение ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.

Вышинского подозревают в госизмене. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в прошлом году генпрокурор Юрий Луценко сообщил о начале активной фазы по обезвреживанию антиукраинской деятельности российской медиаструктуры, члены которой, будучи гражданами Украины, также получили и российское гражданство.