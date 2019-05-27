Наслідки вживання марихуани підлітками вивчили вчені. Фото: Marker

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Ракурс

Вплив вживання марихуани вивчили канадські вчені. Виявилося, що куріння канабісу знижує когнітивні функції і погіршує пам’ять підлітків.

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Вчені з університету Монреаля провели масштабне дослідження, під час якого вивчили вплив марихуани. Згідно зі статистичними даними, серед канадців у віці 15−19 років кожен п’ятий вживає канабіс. Про це повідомляє Naked science.

У Канаді всі психоактивні речовини, добуті з конопель, є легальними, що відчутно вплинуло на кількість тих, хто їх вживає. Цей факт спонукав вчених вивчити вплив марихуани на мозкову діяльність підлітків.

Під час підліткового віку мозок перебуває в дуже вразливому стані, адже в цей час відбувається встановлення регуляторного зв’язку між областями кори головного мозку високого порядку з областями, які відповідають за обробку емоцій. Вживання наркотиків в цей період може призвести до порушень в розвитку.

Вчені відібрали 5% учнів, які пішли в середню школу в 2012—2013 роках. Таких виявилося 3 тис. 826 осіб. Всі піддослідні складали комп’ютерні тести для перевірки їхніх когнітивних функцій.

В результаті вдалося встановити, що марихуана погіршує пам’ять, призводить до низького самоконтролю, дефіциту пам’яті і сприйняття. Алкоголь на когнітивні функції підлітків не вплинув.

Також було встановлено, що на підлітків чоловічої статі канабіс впливає набагато сильніше, ніж на дівчат.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Україні можуть легалізувати канабіс для використання в медичних потребах.