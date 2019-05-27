Центрвиборчком не встигає надрукувати бюлетені для парламентських виборів. Фото: World News

https://racurs.ua/ua/n122434-centrvyborchkom-ne-vstygaie-nadrukuvaty-buleteni-dlya-parlamentskyh-vyboriv.html

Ракурс

У Центральній виборчій комісії заявили, що можуть не встигнути надрукувати бюлетені для проведення парламентських виборів. До дня голосування залишилося тільки 55 днів, а для проведення закупівлі та виготовлення бюлетенів потрібно 70 днів.

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На виготовлення бюлетенів, згідно з графіком, у Центрвиборчкому є 17 днів, однак час проведення необхідних процедур перевищує вказане в кілька разів. Про це повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька, передає «РБК-Україна».

За словами Бернацької, для бюлетенів необхідно близько 600 т паперу, які треба заздалегідь виготовити.

Заступник глави Центрвиборчкому Євген Радченко розповів, що якщо на вибори підуть 20 партій, то розмір бюлетеня для них становитиме 20 см на 30 см. Однак, якщо в парламент подадуться 50 партій, то розмір документа становитиме понад 80 см.

Від розміру бюлетеня також залежить, які верстати зможуть технічно забезпечити реалізацію цих документів. Чим більшим буде розмір бюлетеня, тим коротше стане перелік верстатів.

Як відомо, дострокові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», чинний президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням почати голосувати за реформаторські закони, які чекають українці.