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Ракурс
Зеленський відвідав передові позиції фронту на Луганщині. Фото: АП

Зеленський відвідав передові позиції фронту на Луганщині (ФОТО)

27 тра 2019, 20:25
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Новообраний президент України Володимир Зеленський поїхав у Луганську область, де відвідав передові позиції фронту та поспілкувався з українськими військовими.

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Зеленський завітав на позиції у Щасті на Станиці. Там президент зайшов до посту спостереження та бліндажів. Про це повідомляється у прес-службі Адміністрації президента.

Зеленський розпитав військових про якість харчування, соціальній пакет, забезпечення технікою, укомплектування підрозділів та побутові умови. Це перша робоча поїздка президента Зеленського у Луганську область.

Зеленський завітав на Луганщину. Фото: АП

Зеленський був за 400 м до найближчих позицій супротивника. Президент оглянув умови, в яких живуть бійці на фронті і заявив, що вони потребують покращення.

Зеленський на передових позиціях фронту

Також під час зустрічі Зеленський провів нараду з командувачем операції Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Військовослужбовець розповів президенту про ситуації на фронті.

Зеленський у першій робочій поїздці на Луганщину

На нараді також був присутній начальник Генерального штабу та головнокомандувач Збройними силами України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Хомчак розповів, коли познайомився з президентом Зеленським та бізнесменом Ігорем Коломойським. У своєму інтерв’ю Хомчак заявив, що думає про переговори з так званими «ЛНР» та «ДНР».

Джерело: Ракурс


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