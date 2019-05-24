Хомчак: мікроавтобус від Коломойського рятував життя. Фото: theworldnews

https://racurs.ua/ua/n122335-homchak-mikroavtobus-vid-kolomoyskogo-ryatuvav-jyttya.html

Ракурс

Начальник Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що не буде вести переговори з представниками так званих «ЛНР» та «ДНР», адже він військовослужбовець та не має таких функцій.

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За словами Хомчака, його ціль підготувати армію до всіх можливих загроз. Однак, військовий варіант розв’язання конфлікту на Донбасі службовець не бачить. Про це він повідомив у інтерв’ю УНІАН.

З президентом України Володимиром Зеленським Хомчак познайомився за декілька днів до інавгурації, коли з ним зв’язались представники політика. Військовослужбовець запевняє, що під час розмови Зеленський вивчав його як психолог, а не комедіант.

З бізнесменом Ігорем Коломойським Хомчак познайомився значно раніше у Дніпрі. Тоді військовослужбовець був командиром армійського корпусу в місті, а Коломойський став очільником Дніпропетровської облдержадміністрації. Хомчак заявив, що спілкувався з Коломойським лише з робочих питань.

Однак, коли Хомчак мав поїхати до АТО бізнесмен подарував йому білий броньований мікроавтобус. За словами військовослужбовця, він спочатку відмовся, але Коломойський наполягав. Як відмічає Хомчак, мікроавтобус від Коломойського під час бойових дій рятував життя.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Хомчак розповів, чи буде дотримуватися стандартів НАТО в реформуванні Генштабу.