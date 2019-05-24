Хомчак: микроавтобус от Коломойского спасал жизни. Фото: theworldnews

https://racurs.ua/n122335-homchak-mikroavtobus-ot-kolomoyskogo-spasal-jizni.html

Ракурс

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что не будет вести переговоры с представителями так называемых «ЛНР» и «ДНР», ведь он военнослужащий и не обладает такими полномочиями.

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По словам Хомчака, его цель подготовить армию ко всем возможным угроз. Однако, военный вариант решения конфликта на Донбассе служащий не видит. Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

С президентом Украины Владимиром Зеленским Хомчак познакомился за несколько дней до инаугурации, когда с ним связались представители политика. Военнослужащий уверяет, что во время разговора Зеленский изучал его как психолог, а не комедиант.

С бизнесменом Игорем Коломойским Хомчак познакомился гораздо раньше в Днепре. Тогда военнослужащий был командиром армейского корпуса в городе, а Коломойский стал главой Днепропетровской облгосадминистрации. Хомчак заявил, что общался с Коломойским только по рабочим вопросам.

Однако, когда Хомчак должен был поехать в АТО, бизнесмен подарил ему белый бронированный микроавтобус. По словам военнослужащего, он сначала отказывался, но Коломойский настаивал. Как отмечает Хомчак, микроавтобус от Коломойского во время боевых действий спасал жизни.

Как ранее сообщал «Ракурс», Хомчак рассказал, будет ли придерживаться стандартов НАТО в реформировании Генштаба.