Зеленский покинет Банковую в этом году — замглавы Администрации президентаhttps://racurs.ua/n122334-zelenskiy-pokinet-bankovuu-v-etom-godu-zamglavy-administracii-prezidenta.htmlРакурс
Администрация президента, которая сейчас расположена на улице Банковской в центре Киева, будет перенесена в другое место.
Президент Владимир Зеленский собрался покинуть здание АП в этом году. Сейчас рассматриваются два варианта переезда, заявил сегодня «Новому времени» замруководителя президентской администрации Кирилл Тимошенко.
Среди нюансов переезда — вопрос безопасности, секретности информации и ее хранения.
Чиновник также добавил, что переезд не будут откладывать: члены команды Зеленского даже не обустраиваются в кабинетах АП.
У меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор, — рассказал Тимошенко.
Как известно, Зеленский еще до выборов заявлял, что в случае победы перенесет АП в другое место.
При этом бывшие чиновники, в частности, экс-руководитель Управления госохраны Валерий Гелетей и экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив заявили, что для осуществления этого замысла потребуются десятки миллионов долларов на кадры и безопасность.