Зеленский покинет Банковую в этом году — замглавы Администрации президента. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/n122334-zelenskiy-pokinet-bankovuu-v-etom-godu-zamglavy-administracii-prezidenta.html

Ракурс

Администрация президента, которая сейчас расположена на улице Банковской в центре Киева, будет перенесена в другое место.

Loading...

Президент Владимир Зеленский собрался покинуть здание АП в этом году. Сейчас рассматриваются два варианта переезда, заявил сегодня «Новому времени» замруководителя президентской администрации Кирилл Тимошенко.

Среди нюансов переезда — вопрос безопасности, секретности информации и ее хранения.

Чиновник также добавил, что переезд не будут откладывать: члены команды Зеленского даже не обустраиваются в кабинетах АП.

У меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор, — рассказал Тимошенко.

Как известно, Зеленский еще до выборов заявлял, что в случае победы перенесет АП в другое место.

При этом бывшие чиновники, в частности, экс-руководитель Управления госохраны Валерий Гелетей и экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив заявили, что для осуществления этого замысла потребуются десятки миллионов долларов на кадры и безопасность.