Филарет выступил против положений томоса. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n122333-filaret-vystupil-protiv-polojeniy-tomosa.html

Ракурс

Почтенному патриарху Православной церкви Украины Филарету не понравились положения томоса об автокефалии. Церковный деятель изучил документ и оказался недоволен написанным.

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По словам Филарета, он и украинцы против некоторых положений томоса, а принять могут только ту часть, в которой говорится об автокефалии. Об этом сообщил патриарх после синода церкви, передает «Украинская правда»

Филарет заявил, что они впервые увидели томос уже после собора и поэтому не могли знать, о чем в нем говорится. По его словам, украинские церкви не согласились бы на томос на таких условиях. Согласно некоторым положениям, украинская церковь не может заботиться об украинцах за рубежом.

Как известно, в декабре прошлого года церквям пришлось объединиться в Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Большинство церквей Украинской православной церкви Московского патриархата отказались признать нововведение, однако некоторые приходы все же перешли в ПЦУ.

Ранее Филарет заявлял, что украинская церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) все еще действует и переслал епископам подтверждающие бланки. В ответ на это, Министерство культуры заверило, что УПЦ КП была распущена и ее присоединили к ПЦУ.

Также Филарет утверждает, что бывший президент Украины Петр Порошенко ранее обещал, что патриарх будет негласно управлять автокефальной церковью. Все обвинения митрополит Епифаний назвал ложью.

Как ранее сообщал «Ракурс», Епифаний рассказал, на какие должности могут избираться деятели церкви.