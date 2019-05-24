Філарет виступив проти положень томосу. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n122333-filaret-vystupyv-proty-polojen-tomosu.html

Ракурс

Поважному патріарху Православної церкви України Філарету не сподобалися положення томосу про автокефалію. Церковний діяч вивчив документ і залишився незадоволений написаним.

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За словами Філарета, він і українці проти деяких положень томосу, а прийняти можуть тільки ту частину, в якій йдеться про автокефалію. Про це повідомив патріарх після синоду церкви, передає «Українська правда»

Філарет заявив, що вони вперше побачили томос вже після собору і тому не могли знати, про що в ньому йдеться. За його словами, українські церкви не погодилися б на томос на таких умовах. Згідно з деякими положеннями, українська церква не може піклуватися про українців за кордоном.

Як відомо, в грудні минулого року церквам довелося об'єднатися в Православну церкву України на чолі з митрополитом Єпіфанієм. Більшість церков Української православної церкви Московського патріархату відмовилися визнати нововведення, проте деякі парафії все ж перейшли в ПЦУ.

Раніше Філарет заявляв, що українська церква Київського патріархату (УПЦ КП) все ще діє і переслав єпископам бланки, що це підтверджують. У відповідь на це, Міністерство культури запевнило, що УПЦ КП була розпущена і її приєднали до ПЦУ.

Також Філарет стверджує, що колишній президент України Петро Порошенко раніше обіцяв, що патріарх буде негласно керувати автокефальною церквою. Всі звинувачення митрополит Єпіфаній назвав брехнею.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Єпіфаній розповів, на які посади можуть обиратися діячі церкви.