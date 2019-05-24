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Ракурс
Петро Порошенко (ліворуч), фото: Юрій Бірюков

Партію Порошенка перейменували на «Європейську солідарність»

24 тра 2019, 17:36
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Партію «Блок Петра Порошенка „Солідарність“» перейменували на «Європейську солідарність».

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Таке рішення сьогодні було ухвалено на з’їзді партії. Про це повідомляє прес-служба політсили.

Пропозицію про перейменування сьогодні висунули громадські активісти під час форуму громадської організації «Солідарна справа громад».

Одним із гостей цього форуму був колишній президент України Петро Порошенко.

Виступаючи на форумі, Порошенко повідомив, що 31 травня відбудеться з’їзд оновленої партії. За його словами, у цій політсилі будуть широко представлені лідери громадських організацій, волонтери, добровольці та молоді професіонали. Порошенко також пообіцяв, що оновлена партія врахує напрацювання громадського середовища.

Порошенко також повідомив, що оновлена політсила братиме участь у найближчих виборах до парламенту.

Нагадаємо, «Солідарність» та ГО «Солідарна справа громад» сьогодні підписали меморандум. З боку партії екс-президента документ підписав народний депутат Максим Саврасов, з боку «Солідарної справа громад» — голова управління цієї громадської організації Антоніна Бузіла.

Джерело: Ракурс


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