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Ракурс
Петр Порошенко (слева), фото: Юрий Бирюков

Партию Порошенко переименовали в «Европейскую солидарность»

24 мая 2019, 17:36
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Партию «Блок Петра Порошенко „Солидарность“» переименовали в «Европейскую солидарность».

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Такое решение было принято на съезде партии. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Предложение о переименовании сегодня выдвинули общественные активисты во время форума общественной организации «Солидарное дело общин».

Одним из гостей этого форума был бывший президент Украины Петр Порошенко.

Выступая на форуме, Порошенко сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии. По его словам, в этой политсиле будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы и молодые профессионалы. Порошенко также пообещал, что обновленная партия учтет наработки общественной среды.

Порошенко также сообщил, что обновленная политсила будет участвовать в ближайших выборах в парламент.

Напомним, «Солидарность» и ОО «Солидарное дело общин» сегодня подписали меморандум. Со стороны партии экс-президента документ подписал народный депутат Максим Саврасов, со стороны «Солидарного дела общин» — глава управления этой общественной организации Антонина Бузила.

Источник: Ракурс


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