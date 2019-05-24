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Ракурс
Парламентские выборы: ЦИК назвал стоимость выдвижение в нардепы. Фото: Vgorode.ua

Парламентские выборы: ЦИК объявил стоимость выдвижение в нардепы

24 мая 2019, 17:24
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Выборы в Верховную Раду состоятся через два месяца. Сегодня стартовала предвыборная кампания и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала прием денежных залогов.

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Будущие участники парламентских выборов должны внести предусмотренный законом залог для утверждения их кандидатур. Пресс-служба Центризбиркома обнародовала номер счета и залоговые суммы.

В частности, партия, выдвигающая избирательный список кандидатов в народные депутаты в общегосударственном округе, обязана внести 4 млн 173 тыс. грн залога.

Желающим стать кандидатом в депутаты в одномандатном округе необходимо внести 41 тыс. 730 грн залога.

Ранее в ЦИК выразили опасения, что могут не успеть напечатать необходимое количество бюллетеней к 21 июля, когда состоятся внеочередные выборы в Раду.

Источник: Ракурс


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