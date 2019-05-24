Парламентські вибори: ЦВК оголосила вартість висунення в нардепи

Парламентські вибори: ЦВК назвала вартість висунення в нардепи. Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n122331-parlamentski-vybory-cvk-ogolosyla-vartist-vysunennya-v-nardepy.html

Ракурс

Вибори до Верховної Ради відбудуться за два місяці. Сьогодні стартувала передвиборча кампанія і Центральна виборча комісія (ЦВК) розпочала прийом грошових застав.

Loading...

Майбутні учасники парламентських виборів повинні внести передбачену законом заставу для затвердження їхніх кандидатур. Прес-служба Центрвиборчкому оприлюднила номер рахунку і заставні суми.

Зокрема, партія, що висуває виборчий список кандидатів у народні депутати у загальнодержавному окрузі, зобов’язана внести 4 млн 173 тис. грн застави.

Охочим стати кандидатом у депутати в одномандатному окрузі необхідно внести 41 тис. 730 грн застави.

Раніше в ЦВК висловили побоювання, що можуть не встигнути надрукувати необхідну кількість бюлетенів до 21 липня, коли відбудуться позачергові вибори у Раду.