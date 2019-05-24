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Парламентські вибори: ЦВК назвала вартість висунення в нардепи. Фото: Vgorode.ua

Парламентські вибори: ЦВК оголосила вартість висунення в нардепи

24 тра 2019, 17:24
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Вибори до Верховної Ради відбудуться за два місяці. Сьогодні стартувала передвиборча кампанія і Центральна виборча комісія (ЦВК) розпочала прийом грошових застав.

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Майбутні учасники парламентських виборів повинні внести передбачену законом заставу для затвердження їхніх кандидатур. Прес-служба Центрвиборчкому оприлюднила номер рахунку і заставні суми.

Зокрема, партія, що висуває виборчий список кандидатів у народні депутати у загальнодержавному окрузі, зобов’язана внести 4 млн 173 тис. грн застави.

Охочим стати кандидатом у депутати в одномандатному окрузі необхідно внести 41 тис. 730 грн застави.

Раніше в ЦВК висловили побоювання, що можуть не встигнути надрукувати необхідну кількість бюлетенів до 21 липня, коли відбудуться позачергові вибори у Раду.

Джерело: Ракурс


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