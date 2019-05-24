Зеленський покине Банкову цьогоріч — заступник глави Адміністрації президента. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/ua/n122334-zelenskyy-pokyne-bankovu-cogorich-zastupnyk-glavy-administraciyi-prezydenta.html

Ракурс

Адміністрація президента, яка зараз розташована на вулиці Банковій у центрі Києва, буде перенесена в інше місце.

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Президент Володимир Зеленський зібрався покинути будівлю АП цьогоріч. Наразі розглядаються два варіанти переїзду, заявив сьогодні «Новому времени» заступник керівника президентської адміністрації Кирило Тимошенко.

Серед нюансів переїзду — питання безпеки, секретності інформації та її зберігання.

Чиновник також додав, що переїзд не відкладатимуть: члени команди Зеленського навіть не облаштовуються в кабінетах АП.

У мене порожній кабінет, я привіз лише свій телевізор, — розповів Тимошенко.

Як відомо, Зеленський ще до виборів заявляв, що в разі перемоги перенесе АП в інше місце.

При цьому колишні чиновники, зокрема, екс-керівник Управління держохорони Валерій Гелетей і екс-заступник глави АП Дмитро Шимків заявили, що для втілення цього задуму знадобляться десятки мільйонів доларів на кадри і безпеку.