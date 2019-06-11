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Пожежа в психлікарні Одеси. Фото: Думська

Пожежа в психлікарні Одеси: з’явилися нові подробиці нічної трагедії, Зеленський доручив створити держкомісію (ФОТО, ВІДЕО)

11 чер 2019, 08:24
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Пожежа в психлікарні Одеси забрала життя шістьох осіб. Ще п’ятеро постраждалих госпіталізували.

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Підрозділи ДСНС врятували 15 осіб, з них четверо особи померли, не приходячи до тями. Карети швидкої допомоги відразу після пожежі госпіталізували шістьох осіб у важкому стані з ознаками отруєння чадним газом. Згодом двоє із госпіталізованих померли.

До гасіння пожежі в одноповерховому корпусі комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської облради залучалося 57 рятувальників та 12 одиниць техніки. О 23:19 пожежу ліквідували.

Пожежа в психлікарні Одеси. Фото: Думська

Пожежа в психлікарні Одеси. Фото: Думська

Пожежа в психлікарні Одеси. Фото: Думська

У прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області повідомили, що на момент загоряння у відділенні медичного центру знаходилася 51 особа, троє з яких — медичний персонал. На місці працювали слідчі та оперативники поліції. Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Трагедію в Одесі вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих й запевнив, що всі причини трагедії будуть з’ясовані. Зеленський доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування.

Нагадаємо, в ніч на 11 червня в одеській психіатричній клініці сталася масштабна пожежа. Трагічний інцидент стався у будівлі, що розташована на вулиці Воробйова, 9. Внаслідок пожежі загинули люди.

Джерело: Ракурс


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