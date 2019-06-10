В СБУ ответили Генпрокуратуре про вояж Медведчука-Бойко. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n123012-v-sbu-otvetili-genprokurature-pro-voyaj-medvedchuka-boyko.html

Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала визиты народных депутатов-оппозиционеров Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию в ответ на запрос Генеральной прокуратуры.

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В ведомстве утверждают, что СБУ осуществляет досудебное расследование по факту совершения действий, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

СБУ заявляет, что сейчас проводится лингвистическая экспертиза Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, согласно постановлению Шевченковского райсуда Киева. Экспертизу назначил 21 февраля этого года следственный судья.

Отмечается, что материалы июньского визита Медведчука и Бойко в Санкт-Петербург также могут проверить в рамках этого уголовного производства. Сейчас СБУ ждет результатов экспертизы.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня на брифинге пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Администрацию президента удивляет бездействие Генеральной прокуратуры касательно вояжа нардепов в Россию.

В ответ Генпрокуратура заявила, что ждет материалы от СБУ и даже отправляла официальное письмо и. о. главы СБУ Ивану Баканову.