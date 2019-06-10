В СБУ відповіли Генпрокуратурі щодо вояжу Медведчука-Бойка. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n123012-v-sbu-vidpovily-genprokuraturi-schodo-voyaju-medvedchuka-boyka.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) прокоментувала візити народних депутатів-опозиціонерів Віктора Медведчука та Юрія Бойка до Росії у відповідь на запит Генеральної прокуратури.

Loading...

У відомстві стверджують, що СБУ здійснює досудове розслідування за фактом скоєння дій, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба СБУ на своїй сторінці у Facebook.

СБУ заявляє, що наразі проводиться лінгвістична експертиза Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, згідно з ухвалою Шевченківського райсуду Києва. Експертизу призначив 21 лютого цього року слідчий суддя.

Зазначається, що матеріали червневого візиту Медведчука та Бойка до Санкт-Петербурга також можуть перевірити у рамках цього кримінального провадження. Наразі СБУ чекає на результати експертизи.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні на брифінгу прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Адміністрацію президента дивує бездіяльність Генеральної прокуратури щодо вояжу нардепів до Росії.

У відповідь Генпрокуратура заявила, що чекає матеріали від СБУ і навіть відправляла офіційний лист в. о. голови СБУ Івану Баканову.