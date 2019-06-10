У прокуратурі розповіли про розслідування візиту Медведчука-Бойка до РФ. Фото: gp.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n123005-u-prokuraturi-rozpovily-pro-rozsliduvannya-vizytu-medvedchuka-boyko-do-rf-dokument.html

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Розслідування ймовірної державної зради народного депутата Віктора Медведчука прокоментували у Генеральній прокуратурі.

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Як виявилося, прокуратура ще з лютого чекає висновки експертизи від Служби безпеки України (СБУ). Саме до підслідності цього відомства відносяться кримінальні провадження за статтею про держзраду. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сарган, Юрій Луценко (генпрокурор) направив офіційний лист в. о. голови СБУ Івану Баканову, в якому попросив вжити заходів для закінчення експертизи. Також Сарган наголосила, що прокуратура давно пропонує закон про колаборантство, який допоміг би спростити ситуацію.

Як відомо, сьогодні під час брифінгу прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що Адміністрацію президента дивує бездіяльність прокуратури відносно візиту нардепів до країни-агресора.

Перший візит до Росії Віктор Медведчук та його однопартієць («Опозиційна платформа — За життя») Юрій Бойко здійснили 22 березня. Тоді вони зустрілися з російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим та керівником «Газпрому» Олексієм Міллером у Москві для обговорення економічних питань.

Вдруге політики поїхали до Санкт-Петербурга 7 червня, де обговорювали з Міллером ціни на газ та можливі знижки для України.

Як раніше повідомлялося, Державне бюро розслідувань почало розслідування стосовно співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб через візит Медведчука та Бойка до Росії.