Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «112 Украина»

Судді від України у ЄСПЛ: Зеленський розпустив створену Порошенком комісію й оголосив новий конкурс

10 чер 2019, 18:05
999

Президент України Володимир Зеленський ліквідував створену указом його попередника Петра Порошенка конкурсну комісію з відбору кандидатів у судді від України у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) й оголосив новий конкурс.

Loading...

Про це йдеться в указі Зеленського, опублікованому на сайті Адміністрації президента.

Також указ передбачає створення комісії для проведення нового конкурсу й затверджує її персональний склад.

До конкурсної комісії увійдуть:

  • професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Буроменський;
  • професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» Тимур Короткий;
  • академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України Наталія Кузнєцова;
  • завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка Михайло Микієвич;
  • професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Тетяна Сироїд.

Зазначимо, що в ЄСПЛ входять 47 суддів від кожної країни-члена Ради Європи. Термін повноважень українського судді Ганни Юдківської сплив ще у квітні цього року, але вона продовжить працювати до обрання свого наступника.

Згідно с правилами РЄ, від України до Страсбурга мають бути подані три кандидатури. Обирати, хто саме буде представляти країну, будуть у ПАРЄ.

Нагадаємо, Зеленський у новому відеозверненні заявив, що завтра прийде до Конституційного суду, який розглядатиме указ про розпуск парламенту та призначення перевиборів на 21 липня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Судді від України у ЄСПЛ: Зеленський розпустив створену Порошенком комісію й оголосив новий конкурс

Володимир Зеленський ліквідував створену указом його попередника конкурсну комісію з відбору кандидатів у судді від України у Європейському суді з прав людини й оголосив новий конкурс

Новини України
18:05
Новини партнерів
Загрузка...