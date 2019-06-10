Судді від України у ЄСПЛ: Зеленський розпустив створену Порошенком комісію й оголосив новий конкурс

Володимир Зеленський, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/ua/n123003-suddi-vid-ukrayiny-u-iespl-zelenskyy-rozpustyv-stvorenu-poroshenkom-komisiu-y-ogolosyv-novyy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський ліквідував створену указом його попередника Петра Порошенка конкурсну комісію з відбору кандидатів у судді від України у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) й оголосив новий конкурс.

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Про це йдеться в указі Зеленського, опублікованому на сайті Адміністрації президента.

Також указ передбачає створення комісії для проведення нового конкурсу й затверджує її персональний склад.

До конкурсної комісії увійдуть:

професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Михайло Буроменський;

професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія» Тимур Короткий;

академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України Наталія Кузнєцова;

завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка Михайло Микієвич;

професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Тетяна Сироїд.

Зазначимо, що в ЄСПЛ входять 47 суддів від кожної країни-члена Ради Європи. Термін повноважень українського судді Ганни Юдківської сплив ще у квітні цього року, але вона продовжить працювати до обрання свого наступника.

Згідно с правилами РЄ, від України до Страсбурга мають бути подані три кандидатури. Обирати, хто саме буде представляти країну, будуть у ПАРЄ.

Нагадаємо, Зеленський у новому відеозверненні заявив, що завтра прийде до Конституційного суду, який розглядатиме указ про розпуск парламенту та призначення перевиборів на 21 липня.