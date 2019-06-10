Судьи от Украины в ЕСПЧ: Зеленский распустил созданную Порошенко комиссию и объявил новый конкурс

Владимир Зеленский, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n123003-sudi-ot-ukrainy-v-espch-zelenskiy-raspustil-sozdannuu-poroshenko-komissiu-i-obyavil-novyy-konkurs.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал созданную указом его предшественника Петра Порошенко конкурсную комиссию по отбору кандидатов в судьи от Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и объявил новый конкурс.

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Об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном на сайте администрации президента.

Также указ предусматривает создание комиссии для проведения нового конкурса и утверждает ее персональный состав.

В конкурсную комиссию войдут:

профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Буроменский;

профессор кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» Тимур Короткий;

академик-секретарь отделения гражданско-правовых наук Национальной академии правовых наук Украины Наталья Кузнецова;

заведующий кафедрой европейского права Львовского национального университета имени Ивана Франко Михаил Микиевич;

профессор кафедры конституционного, муниципального и международного права юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Татьяна Сироид.

Отметим, что в ЕСПЧ входят 47 судей от каждой страны-члена Совета Европы. Срок полномочий украинского судьи Анны Юдковской истек еще в апреле этого года, но она продолжит работать до избрания своего преемника.

Согласно правилам СЕ, от Украины в Страсбург должны быть направлены три кандидатуры. Выбирать, кто именно будет представлять страну, будут в ПАСЕ.

Напомним, Зеленский в новом видеообращении заявил, что завтра придет в Конституционный суд, который будет рассматривать указ о роспуске парламента и назначении перевыборов на 21 июля.