Зеленский придет в Конституционный суд, который рассмотрит законность его указа о перевыборах. Фото: АП

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Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что придет в Конституционный суд (КСУ) на заседание, во время которого будет рассматриваться конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады.

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По словам Зеленского, это впервые за 28 лет, когда президент идет на заседание КСУ. Рассмотрение вопроса запланировано на 10.00 утра 11 июня.

Зеленский утверждает, что он и его команда уверены в своей юридической правоте и будут отстаивать решение, так как в обществе существует соответствующий запрос.

Как известно, во время своей инаугурации Зеленский заявил о роспуске парламента. Причиной роспуска Рады президент назвал отсутствие коалиции с 2016 года.

В свою очередь депутаты обратились в КСУ с заявлением, что Зеленский нарушает закон, а сам указ назвали неконституционным.

В связи с роспуском Рады были назначены досрочные парламентские выборы, которые запланированы на 21 июля. Сейчас большинство партий уже представили свои избирательные списки.

Как ранее сообщал «Ракурс», нардеп-беглец Александр Онищенко решил пойти в парламент как мажоритарщик. Его жена гимнастка Анна Ризатдинова также будет баллотироваться от 93 округа.