В России сибиряк откусил язык медведю. Фото: Vsezhivoe.Ru

https://racurs.ua/n122997-v-rossii-sibiryak-otkusil-yazyk-medvedu-foto.html

Ракурс

В России на мужчину в лесу напал медведь. Зверь искусал ему лицо, но сибиряку все же удалось отогнать хищника, откусив ему язык.

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Схватка медведя с 29-летним жителем Республики Тува произошла еще 2 июня в Пий-Хемском районе, сообщает сегодня ТВК, ссылаясь на соцсети и справку местного участкового.

Россиянин Николай Игрит и двое его товарищей поехали в заказник Хутинский якобы собирать оленьи рога. В тайге мужчины разошлись в разные стороны и таким образом потерпевший оказался наедине, когда на него напал медведь.

Сначала мужчина громко кричал, пытаясь испугать медведя, но зверь все же напал. Когда хищник кусал мужчину за лицо, тот смог увернуться и откусить язык самому медведю. После этого животное испугалось и убежало. Игрита нашли прибежавшие на крик товарищи, которые и передали его медикам.

Потерпевшего доставили в больницу Кызыла. Там он находится до сих пор, поскольку тоже получил тяжелые травмы в стычке в медведем.

Кроме того, в отношении мужчин завели административное производство за разведение костра в лесу без разрешения на это.