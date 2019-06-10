Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В России сибиряк откусил язык медведю. Фото: Vsezhivoe.Ru

В России сибиряк откусил язык медведю (ФОТО)

10 июн 2019, 16:40
999

В России на мужчину в лесу напал медведь. Зверь искусал ему лицо, но сибиряку все же удалось отогнать хищника, откусив ему язык.

Loading...

Схватка медведя с 29-летним жителем Республики Тува произошла еще 2 июня в Пий-Хемском районе, сообщает сегодня ТВК, ссылаясь на соцсети и справку местного участкового.

В России сибиряк откусил язык медведю. Фото: ВКонтакте

Россиянин Николай Игрит и двое его товарищей поехали в заказник Хутинский якобы собирать оленьи рога. В тайге мужчины разошлись в разные стороны и таким образом потерпевший оказался наедине, когда на него напал медведь.

Сначала мужчина громко кричал, пытаясь испугать медведя, но зверь все же напал. Когда хищник кусал мужчину за лицо, тот смог увернуться и откусить язык самому медведю. После этого животное испугалось и убежало. Игрита нашли прибежавшие на крик товарищи, которые и передали его медикам.

Потерпевшего доставили в больницу Кызыла. Там он находится до сих пор, поскольку тоже получил тяжелые травмы в стычке в медведем.

Кроме того, в отношении мужчин завели административное производство за разведение костра в лесу без разрешения на это.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Судьи от Украины в ЕСПЧ: Зеленский распустил созданную Порошенко комиссию и объявил новый конкурс

Владимир Зеленский ликвидировал созданную указом его предшественника конкурсную комиссию по отбору кандидатов в судьи от Украины в Европейском суде по правам человека и объявил новый конкурс

Новости Украины
18:05
Новости партнеров
Загрузка...