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У Росії сибіряк відкусив язик ведмедю. Фото: Vsezhivoe.Ru

У Росії сибіряк відкусив язика ведмедю (ФОТО)

10 чер 2019, 16:40
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У Росії на чоловіка в лісі напав ведмідь. Звір покусав його за обличчя, але сибірякові все ж вдалося відігнати хижака, відкусивши йому язика.

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Сутичка ведмедя з 29-річним жителем Республіки Тува сталася ще 2 червня в Пій-Хемському районі, повідомляє сьогодні ТВК, посилаючись на соцмережі та довідку місцевого дільничного.

У Росії сибіряк відкусив язик ведмедю. Фото: ВКонтакті

Росіянин Микола Ігріт і двоє його товаришів поїхали у заказник Хутинский нібито збирати оленячі роги. У тайзі чоловіки розійшлися у різні боки і таким чином потерпілий опинився на самоті, коли на нього напав ведмідь.

Спочатку чоловік голосно кричав, намагаючись налякати ведмедя, але звір все ж напав. Коли хижак кусав чоловіка за обличчя, той зміг ухилитися і відкусити язика самому ведмедю. Після цього тварина злякалася і втекла. Ігріта знайшли товариші, які прибігли на крик, вони й передали його медикам.

Потерпілого доставили до лікарні Кизила. Там він перебуває досі, оскільки теж дістав важкі травми у сутичці з ведмедем.

Окрім того, стосовно чоловіків завели адміністративне провадження за розведення багаття в лісі без дозволу на це.


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