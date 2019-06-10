Суддю, якого підозрюють у держзраді, звільнили з-під варти. Фото: interfax

https://racurs.ua/ua/n122998-suddu-yakogo-pidozruut-u-derjzradi-zvilnyly-z-pid-varty.html

Ракурс

Підозрюваного у державній зраді кримського суддю Валерія Чорнобука звільнили з-під варти.

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Ухвалу Голосіївського райсуду про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою скасував Київський апеляційний суд. Про це повідомляє прес-служба прокуратури автономної республіки Крим на своїй сторінці у Facebook.

Адвокати Чорнобука наполягали на тому, що Чорнобук залишається діючим суддею. Аргументом слугувало рішення Верховного суду від 29.11.2018 . Тоді колегія, у яку увійшли судді Касаційного адмінсуду, визнала протиправною постанову Верховної Ради про звільнення судді та скасувала рішення.

Раніше захист двічі звертався до цього рішення під час засідань щодо продовження утримання під вартою, але рішення суду першої інстанції залишалось чинним.

У прокуратурі зазначили, що згідно з законом «Про судоустрій і статус суддів» скасування постанови парламенту «Про звільнення судді» не може бути підставою для відновлення на посаді. Таким чином особа не набуває статусу судді.

Питання щодо звільнення судді відноситься виключно по повноважень Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, Чорнобука арештували у Києві після повідомлення Служби безпеки України про те, що суддя сприяв Росії в забезпеченні функціонування судів на території окупованого Криму.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Верховний суд України спростував інформацію щодо поновлення Чорнобука на посаді.