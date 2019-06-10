Під час обшуків у Криму, фото: «Кримська солідарність»

https://racurs.ua/ua/n122996-represiyi-v-krymu-z-yavylosya-video-sogodnishnih-obshukiv.html

Ракурс

Сьогодні російські окупанти провели обшуки та затримання щонайменше восьми людей у низці регіонів Криму.

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Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність» оприлюднила відеозаписи, зняті під час цих подій.

Так, батьки Ександера Сулейманова на відео розповідають, що російські силовики з обшуками прийшли після шостої години ранку. Родина якраз завершила здійснювати ранковий намаз (п'ятиразову щоденну обов’язкову молитву мусульман).

За їхніми словами, силовики почали грюкати в двері та вікна, щоб потрапити до будівлі. Зайшовши, вони поклали Сулейманова на підлогу, а також забрали наявні в родині мобільні телефони. За словами матері затриманого, один із силовиків, ймовірно, був кримським татарином.

Згодом силовики дали прочитати Сулейманову якийсь документ, зміст котрого родичам затриманого не відомий.

Нагадаємо, під час сьогоднішніх обшуків у будинку жителя міста Білогірська Різи Омерова в його дружини, котра перебуває на сьомому місяці вагітності, розпочалися передчасні пологи. Наразі жінка перебуває у перинатальному центрі в Сімферополі.