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Ракурс
Під час обшуків у Криму, фото: «Кримська солідарність»

Репресії у Криму: з’явилося відео сьогоднішніх обшуків

10 чер 2019, 16:35
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Сьогодні російські окупанти провели обшуки та затримання щонайменше восьми людей у низці регіонів Криму.

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Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність» оприлюднила відеозаписи, зняті під час цих подій.

Так, батьки Ександера Сулейманова на відео розповідають, що російські силовики з обшуками прийшли після шостої години ранку. Родина якраз завершила здійснювати ранковий намаз (п'ятиразову щоденну обов’язкову молитву мусульман).

За їхніми словами, силовики почали грюкати в двері та вікна, щоб потрапити до будівлі. Зайшовши, вони поклали Сулейманова на підлогу, а також забрали наявні в родині мобільні телефони. За словами матері затриманого, один із силовиків, ймовірно, був кримським татарином.

Згодом силовики дали прочитати Сулейманову якийсь документ, зміст котрого родичам затриманого не відомий.

Під час обшуків у Криму, фото: «Кримська солідарність»

Під час обшуків у Криму, фото: «Кримська солідарність»

Під час обшуків у Криму, фото: «Кримська солідарність»

Під час обшуків у Криму, фото: «Кримська солідарність»

Під час обшуків у Криму, фото: «Кримська солідарність»

Під час обшуків у Криму, фото: «Кримська солідарність»

Нагадаємо, під час сьогоднішніх обшуків у будинку жителя міста Білогірська Різи Омерова в його дружини, котра перебуває на сьомому місяці вагітності, розпочалися передчасні пологи. Наразі жінка перебуває у перинатальному центрі в Сімферополі.

Джерело: Ракурс


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